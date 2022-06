John Garvin (ex-Sony Bend) annonce Ashfall, son AAA en monde ouvert et lié au marché du NFT

« Salut à toi, jeune entrepreneur »

D'un coté, le scénariste et directeur créatif John Garvin, poussé à la porte de Sony Bend pour son tempérament sulfureux (qu'il a d'ailleurs reconnu en mea culpa). De l'autre, l'ambitieux Michael Mumbauer, celui qui s'était vu promis par Sony sa propre équipe au sein des PlayStation Studios jusqu'à avoir entre les mains le remake (désormais confirmé) de, avant que les patrons ne fassent marche-arrière pour laisser le projet aux Dogs, poussant Mumbauer à faire ses valises.Deux fortes têtes aujourd'hui réunies au sein du nouveau studio « Liithos » dont l'objectif est de pousser le marché potentiellement émergent des AAA au sein du « Web 3.0 ». Le marché des NFT quoi.Le chantier en question, c'est(PC, consoles), un jeu d'action en monde ouvert qui se déroulera dans un futur assez éloigné (quelques centaines d'années quoi) façon post-apocalyptique à cause du réchauffement climatique. Pas un mot sur le scénario ni le gameplay, mais la promesse de quatre piliers :- Une expérience solo « classique » avec sa narration, ses personnages, de l'exploration, etc.- Une dimension PVP & PVE liée au scénario- Un accord avec le réseau Hedera pour proposer des NFT avec de la revente et échange- Du transmédia, dont un comics signé par John Garvin vendu… 100$ sous forme de NFTBref, on verra bien mais les doutes sont permis vu les intentions.