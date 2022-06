Charts US : la tristesse du calendrier Charts US : la tristesse du calendrier

Comme chaque mois sur cette planète, l'institut NPD vient nous dresser un rapport de la situation US et on va cette fois parler du mois de mai qui était pour le moins mauvaise (baisse générale de 19 % des revenus totaux), à cause de quatre facteurs :



- Une baisse inéluctable même lente des ventes de Switch

- Les problèmes de stock de la nouvelle génération

- Le peu de grosses sorties

- Une percée de plus en plus importante des F2P & GAAS



Quelques maigres détails :



- Evil Dead : The Game en unique sortie dans le top 50

- La Switch reste n°1 sur tous les plans

- La Xbox Series reprend la deuxième place

- La manette Xbox Series 2 (Elite) est l'accessoire le mieux vendu de l'année





MEILLEURES VENTES SOFTWARE MAI 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring

2. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

3. Nintendo Switch Sports

4. Evil Dead : The Game

5. MLB The Show 22

6. Kirby et Le Monde Oublié

7. Call of Duty : Vanguard

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Gran Turismo 7

10. Légendes Pokémon : Arceus



11. Minecraft

12. Horizon Forbidden West

13. Animal Crossing : New Horizons

14. Super Smash Bros Ultimate

15. COD Black Ops : Cold War

16. FIFA 22

17. Mario Party Superstars

18. Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante

19. COD Modern Warfare

20. TES V : Skyrim





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two, Bethesda, Techland et Nintendo.



1. Elden Ring (=)

2. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (=)

3. Légendes Pokémon : Arceus (=)

4. Horizon Forbidden West (=)

5. MLB The Show 22 (=)

6. Call of Duty : Vanguard (+1)

7. Gran Turismo 7 (-1)

8. Kirby et le Monde Oublié (=)

9. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

10. Madden NFL 22 (-1)