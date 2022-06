Pour Tomoya Asano, les coûts (pas si faibles) de la HD-2D limitent le nombre de concurrents

D'abordpuis, en attendantet: la « HD-2D » de Square Enix fait son trou sans non plus tomber dans l'overdose, au point de se demander pourquoi l'éditeur n'a pas accéléré les choses sur le sujet, allant parfois jusqu'à mettre ce rendu de coté pour du portage basique ou de la 3D simpliste ().Sur ce point, 4Gamer a interrogé le réalisateur Tomoya Asano, se demandant aussi pourquoi aucun autre développeur n'a encore tenté de faire de même, particulière les indépendants qui sont pourtant férus de pixels.Et Asano a répondu qu'il était « intéressant » de constater que les gens estiment peu élevé le coût du développement sous « HD-2D » alors qu'il n'en est rien (même si ça reste de l'Unreal Engine 5 dans les bases), et que si Square Enix parvient à s'y retrouver financièrement, probablement autant par l'aura de l'éditeur que la nostalgie de certaines productions,Pas faux, même si l'on n'oubliera pas que les chinois de Xiameng Studio vont être le premier concurrent à tenter l'expérience avec