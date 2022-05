Anecdote : Bloober Team s'était vu proposer un jeu Saw, mais lui a préféré Blair Witch Anecdote : Bloober Team s'était vu proposer un jeu Saw, mais lui a préféré Blair Witch

Petite anecdote du matin : le studio Bloober Team déclare avoir à une époque était approché par Lionsgate pour la création d'un jeu Saw, la société de production ayant remarqué l'intérêt de Layers of Fear et Observer dont le style de narration irait à merveille avec la licence horrifique.



Intéressé, le studio a néanmoins préféré opter pour Blair Witch (pour un résultat peu fameux d'ailleurs) mais ne cache pas ses envies de pouvoir revenir un jour sur la proposition, si du moins ils en ont le temps. Car Bloober fait le fier en avouant avoir été plusieurs fois courtisé par des studios de cinéma (ou des tiers souhaitant leur concéder une licence) mais « depuis plus d'un an », ils ont été obligés de refuser toutes les propositions faute d'avoir la capacité de gérer davantage de projets.



La boîte travaillerait en effet déjà sur Layers of Fear 3 et un partenariat avec Konami, supposé être un remake de Silent Hill 2.