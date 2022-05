GTA V est maintenant à 165 millions GTA V est maintenant à 165 millions

Le sixième épisode peut continuer de prendre son temps : au dernier trimestre fiscal (janvier/mars), Grand Theft Auto V s'est encore écoulé à 5 millions d'unités (même chose que fin 2021 donc), portant son total au chiffre fou de 165 millions. Merci GTA Online qui en fait plus ou moins le jeu le plus vendu de tous les temps, si l'on ne compte pas Minecraft (et sa version mobile).



En passant, GTA Trilogy dans sa version iOS & Android est reporté à 2023 afin d'éviter un nouveau lancement foireux.