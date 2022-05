[Rumeur] Un autre Halo (spin-off ?) en préparation dans les locaux de 343 Industries [Rumeur] Un autre Halo (spin-off ?) en préparation dans les locaux de 343 Industries

Le suivi reconnu assez lent de Halo Infinite aurait une certaine explication selon les dires de Jez Corden : un autre jeu Halo serait en préparation dans les locaux de 343 Industries, n'ayant aucunement pour but de remplacer Infinite, mais plutôt de l'accompagner au fil des années dans le cadre de spin-off.



De quoi penser à quelque chose de type ODST, même si l'équipe a de quoi ratisser large en évoquant l'après-campagne, pourquoi pas inversement (une préquelle donc) ou carrément autre chose pour mettre de nouveau en avant d'autres personnages.



Si les choses se vérifient, on comprendrait d'autant plus l'arrivée en renfort de Certain Affinity, aussi bien sur le multi que dans la conception en parallèle (selon les rumeurs) d'une sorte de mode Battle Royale.