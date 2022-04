5 millions pour Devil May Cry 5

C'est par coïncidence qu'au moment oùaccueille sa MAJ VRR pour la PlayStation 5 que Capcom annonce que cet épisode a franchi la barre des 5 millions de ventes, dépassant doncpour en faire le plus gros succès de la franchise à ce jour, elle qui tourne autour des 25 millions en comptant les multiples éditions/remaster et la version USDe quoi assurer l'avenir du réalisateur Hideaki Itsuno dont on ne connaît pas les travaux depuis 2019, pendant que le peuple continue de croiser les doigts pour un