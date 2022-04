Xbox : le rachat d'Activision validé par les deux conseils d'administration Xbox : le rachat d'Activision validé par les deux conseils d'administration

Les choses ne sont pas encore totalement actées entre Microsoft et Activision Blizzard mais les deux géants font savoir que les membres de chaque conseil d'administration ont officiellement validé le rachat qui a fait grand bruit en début d'année.



Une grande étape donc, mais il reste néanmoins le vote des actionnaires d'Activision Blizzard (le 28 avril) où l'on verra bien si l'appel du groupe d'investissement SOC à voter contre aura un écho, puis la validation des organes judiciaires avant que l'on puisse dire que Microsoft possède l'ancien premier éditeur tiers mondial.



Rappelons que si comme de coutume, Xbox évite pour l'heure de se lancer dans le débat des exclusivités ou non, préférant mettre en avant la volonté d'un retour à la liberté créative chez certaines branches, la licence Call of Duty continuera de perdurer sur supports PlayStation. Après jusqu'à quand...