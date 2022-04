Jane Foster arrive dans Marvel's Avengers

Il y avait matière à frapper beaucoup plus fort vu le nombre de personnages encore absents (et qui le resteront peut-être définitivement), mais pour le prochain représentation du casting de, il faudra donc se contenter de Jane Foster, ce qui est assez logique vu l'actualité du MCU, à savoir la récente BA/teaser deLe personnage débarquera en mai, gratuitement et sur tous les supports, via la MAJ 2.4 qui offrira plusieurs modifications et améliorations des différents système de jeu.