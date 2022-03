UK : GTA V & GTA Online s'imposent (évidemment) sur PS5 & Xbox Series UK : GTA V & GTA Online s'imposent (évidemment) sur PS5 & Xbox Series

Grand Theft Auto V continue d'être increvable : les versions PlayStation 5 et Xbox Series furent au Royaume-Uni le deuxième meilleur lancement numérique de l'année en cours, juste derrière Elden Ring.



Les ventes de la semaine dernière :



- 55 % sur PlayStation 5

- 35 % sur Xbox Series

- 6 % sur Xbox One

- 3 % sur PC

- 1 % sur PlayStation 4



Bien entendu, outre l'aura de cet épisode, la performance vient également du tarif au lancement sur les deux machines de nouvelle génération, et on notera qu'en stand-alone, GTA Online se positionne à la troisième place juste avec la version Xbox Series (il est offert sur PS5 pendant 3 mois).