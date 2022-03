UK : Metroid Dread devient le troisième plus gros succès de la franchise (hors démat) UK : Metroid Dread devient le troisième plus gros succès de la franchise (hors démat)

Nouveau rapport UK avec un Gran Turismo 7 qui continue de s'accrocher à la première place malgré les controverses (micro-transactions, MAJ polémique, maintenance…), suivi par l'endurant Elden Ring, prouvant avec une baisse de seulement 25 % que la nouvelle production de FromSoftware attire un public toujours plus large.



En dehors du lancement très discret de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, les changements viennent de Nintendo et de quelques promotions locales qui permettent à Pokémon Diamant Étincelant de faire un bond de 564 %, tandis que Mario 3D World fait lui un saut de 288 %. Mais la surprise, même si non affichée ici (14e), est Metroid Dread qui sur ce territoire devient le troisième plus grand succès de l'histoire de la franchise, et peut-être même davantage puisque l'on ne parle pas des ventes numériques.



1. Gran Turismo 7 (=)

2. Elden Ring (+1)

3. WWE 2K22 (-1)

4. Légendes Pokémon : Arceus (+1)

5. Pokémon Diamant Étincelant (+21)

6. Super Mario 3D World (+11)

7. Horizon Forbidden West (-3)

8. Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin (NEW)

9. Pokémon Perle Scintillante (Retour)

10. Five Nights At Freddy's : Security Breach (NEW)