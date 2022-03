Europe : Elden Ring, meilleur lancement pour une nouvelle licence depuis The Division Europe : Elden Ring, meilleur lancement pour une nouvelle licence depuis The Division

Définitivement, on ne peut plus dédier les productions FromSoftware à un marché de niche : selon les données des organismes spécialisées, Elden Ring a effectué en Europe le plus grand démarrage pour une nouvelle licence… depuis The Division en 2016. Voilà.



A noter que bien aidé par certains marchés spécifiques comme l'Allemagne, c'est le PC qui prend la plus grosse part du gâteau (44 % !), suivi de la PlayStation 5 (27%), les supports Xbox (16%) et enfin la PS4 (13%).



Indiquons également que (toujours en Europe et pour février) :



- Horizon Forbidden West est le meilleur lancement de l'histoire de la PS5 en dehors de la franchise Call of Duty.

- 59 % des ventes du précité ont été effectuées sur PS5, donnée néanmoins faussée par le fait que des joueurs ont opté pour la version PS4 (moins chère) avant de faire l'upgrade gratuite.



Enfin, la surprise coté hardware ne vient pas de la Switch (éternellement première) mais du fait que sur l'ensemble du territoire européen, les Xbox Series se sont davantage vendues en février que la PlayStation 5 et ses faibles stocks (merci le modèle S).