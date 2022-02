Pour la première fois depuis 2013, Super Smash Bros va esquiver l'EVO Pour la première fois depuis 2013, Super Smash Bros va esquiver l'EVO

Après 8 ans de présence régulière à l'EVO avec un ou deux représentants selon les cas, la franchise Super Smash Bros va en 2022 se désolidariser de l'event qui, on rappelle, est aujourd'hui entre les mains de Sony Interactive Entertainment.



Pour autant, ce dernier point ne semble pas être la cause du retrait de Nintendo, la véritable raison (même si non spécifiée officiellement) étant probablement que la firme du plombier s'est associée en novembre dernier avec la branche eSports « PandaGoal » pour créer le « premier circuit officiel pour Super Smash Bros Ultimate et Super Smash Bros Melee », en tout cas aux USA.



Aucune programme n'est encore annoncé pour l'EVO 2022 qui se tiendra du 5 au 5 août prochain à Las Vegas, mais une annonce sur le sujet aura lieu le 8 mars.