GTA Trilogy à 10 millions d'unités, pendant que GTA V passe les 160 millions GTA Trilogy à 10 millions d'unités, pendant que GTA V passe les 160 millions

Dans un dernier trimestre 2021 où tout va bien dans le meilleur des mondes chez Take-Two coté revenus (c'est même un chouïa mieux que fin 2021), l'éditeur nous a appris que Grand Theft Auto V a dépassé les 160 millions de ventes, donc 5 de plus qu'au dernier rapport, et sans crainte de s'arrêter en si bon chemin avec le retour le mois prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series, sans oublier GTA Online qui deviendra autonome.



Notez également la surprise GTA The Trilogy qui malgré les critiques a dépassé les attentes de Rockstar mais également des analystes qui n'auraient pas dû se fier aux charts, surtout chez un éditeur dont le numérique représente 88 % du CA : 10 millions d'unités distribuées pour la compilation. Ah.



Pour le reste :



- Red Dead Redemption 2 : 43 millions (+ 4 millions en fin d'année)

- Borderlands 3 : 15 millions

- NBA 2K22 : 8 millions

- PGA Tour 2K21 : 3 millions



Mais aussi :



- Le CA sera prochainement impacté avec la signature de l'acquisition de Zynga (12,7 milliards de dollars).

- Take-Two a embauché plus de 700 personnes en un an (5.046 au total).

- Pour répondre à une certaine actu, le PDG de Take-Two a déclaré ne pas être contre les NFT, mais reste encore dans l'analyse sur l'intérêt pour les joueurs (et les revenus hein…), ajoutant néanmoins ne pas vouloir tomber dans le système de spéculation, et encore moins sur des productions totalement conçues autour du principe de la blockchain.