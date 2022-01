Cinéma : la suite de Mortal Kombat se prépare

Très attendu surtout après une bande-annonce ultra alléchante (voir ci-dessous), le reboot ciné dea pour le moins déçu les fans, ce qui n'a pas empêché le film de faire l'objet d'une grosse curiosité autant sur la plate-forme HBO que dans les salles, bien aidé à l'époque par la levée de certaines restrictions durant la crise sanitaire.Bref, malgré les critiques, ce fut un succès, et le très renseigné Deadline rapporte que de fait et dans la parfaite logique des choses, unest en préparation chez New Line Cinema avec cette fois Jeremy Slater (déjà en charge depour Disney+) pour aider au scénario. On se dira avec une certaine ironie que cette fois, l'introduction étant terminée, nous aurons droit à un vrai « Mortal Kombat ».