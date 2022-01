[Rumeur] GTA VI pour l'année fiscale 2024 ? [Rumeur] GTA VI pour l'année fiscale 2024 ?

Alors que le cinquième épisode continue de squatter les charts alors qu'il approche des 10 ans de carrière, Grand Theft Auto VI pourrait bien avoir des chances de débarquera dans les 2 ans à venir, du moins selon les sous-entendus de l'éditeur et ceux qui veulent bien analyser l'ensemble.



Car parallèlement à l'annonce du rachat de Zynga (12,7 milliards de dollars on rappelle), Take-Two a déclaré que la société prévoyait une croissance importante dans les temps à venir, plus exactement de 14 % jusqu'en 2024.



Pour les analystes spécialisées en la matière, cela se traduirait donc par quelques 9 milliards de dollars en revenus, et seul un titre de la trempe d'un Grand Theft Auto VI pourrait apporter une si importance croissance.



D'ailleurs, le cabinet Axios note que Take-Two a fait exactement la même chose il y a une décennie en prévoyant ce type de croissance quelques temps avant le lancement de Grand Theft Auto V, pour finalement revenir en arrière (le jeu ayant été finalement reporté).



Bref, hors éventuel retard, un lancement de GTA VI d'ici mars 2024 ne paraît pas si fou, et GTA V continuera de perdurer avec le lancement prochain des versions PS5 et SX, sans oublier la version autonome de GTA Online.