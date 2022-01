La pénurie de composants pousse Sony à continuer de soutenir sa PlayStation 4 La pénurie de composants pousse Sony à continuer de soutenir sa PlayStation 4

Selon les informations de Bloomberg et plus exactement de Takashi Mochizuki, Sony avait prévu de mettre fin à la production de PlayStation 4 en 2022, ce qui n'avait absolument rien d'étonnant vu le recul des ventes jusqu'au Japon, et tout simplement le fait qu'il est plus facile de tourner la page quand la nouvelle génération bénéficie de la rétrocompatibilité.



Mais ça, c'était sans compter la pénurie de composants qui affecte grandement les stocks de PlayStation 5, au point (toujours selon les mêmes sources) de pousser le constructeur à repousser le point final de l'ancienne gen, et plus exactement fabriquer 1 million de PS4 en plus dans le courant de l'année (contre plus ou moins 2 millions en 2021).



L'objectif est donc de compenser le manque à gagner, tout en continuant de faire valoir que les prochaines cartouches first-party annoncées sont justement cross-gen. De quoi peut-être pousser la PS4 vers les 120 millions au fil du temps.