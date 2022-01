Charts UK : en marge des rumeurs, Mario Kart 8 Deluxe continue de performer Charts UK : en marge des rumeurs, Mario Kart 8 Deluxe continue de performer

Profitant d'un éventuel effet étrennes et surtout des nombreuses Switch neuves placées sous le sapin, Mario Kart 8 Deluxe s'offre le sommet du classement pour démarrer l'année 2022 au Royaume-Uni, montrant encore une fois l'endurance de cet épisode qui fêtera cette année ses 8 ans depuis la version d'origine sur Wii U.



De quoi se poser des questions quant aux rumeurs du week-end autour de l'annonce et la sortie cette année d'un Mario Kart 9 qui, certes, ferait grand plaisir aux fans mais qui commercialement parlant peut encore se faire attendre un bon moment. Nous verrons bien.



1. Mario Kart 8 Deluxe (=)

2. FIFA 22 (=)

3. Animal Crossing : New Horizons (=)

4. Minecraft Switch (+3)

5. Call of Duty : Vanguard (=)

6. Ring Fit Adventure (+5)

7. Spider-Man : Miles Morales (-3)

8. Pokémon Diamant Brillant (-2)

9. Just Dance 2022 (-1)

10. Grand Theft Auto V (+5)