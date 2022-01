Pour les 35 ans de Castlevania, Konami commence à proposer des NFT aux enchères Pour les 35 ans de Castlevania, Konami commence à proposer des NFT aux enchères

Pendant que nombreux sont ceux à réfléchir comment intégrer efficacement la mode NFT dans le secteur JV, Konami va s'y lancer de manière détournée en annonçant que dans le cadre des 35 ans de la franchise Castlevania seront mis en ventes diverses œuvres numériques comme des visuels (quelques exemples ci-dessous), des musiques ou carrément des séquences de jeu. Le progrès.



Chaque NFT sera en copie unique et mise aux enchères à partir du 12 janvier à 23h sur le site OpenSea, laissant les intéressés s'octroyer des droits revendiqués sur le site « Konami Memorial NFT » avec possibilité de faire ensuite gonfler les prix en vue de possible revente, comme tout ce qui touche au phénomène de la blockchain.



Pour Konami, c'est toujours l'occasion de se faire quelques billets, et de rappeler qu'ils sont toujours à la recherche d'idées pour proposer de nouveaux jeux qui « dépasseront les attentes des joueurs », faisant justement lien avec les rumeurs d'un retour de la franchise Castlevania, mais également Metal Gear et Silent Hill.