[RUMEUR] VGC : le retour de Splinter Cell se présentera comme du Assassin's Creed en plus furtif [RUMEUR] VGC : le retour de Splinter Cell se présentera comme du Assassin's Creed en plus furtif

Décidément très bavard, Tom Henderson vient nous en apprendre un chouïa plus sur le retour futur de la franchise Splinter Cell, déjà confirmé par de nombreux insiders, et on découvre donc que les développeurs ont fait le choix… du monde ouvert. Surprenant.



Alors plus précisément, ça parle de quelque chose de « semblable au monde ouvert de Halo Infinite » et plus globalement une « version plus furtive » des Assassin's Creed.



Rappelons que les propos de Jeff Grubb allaient dans le même sens, ses sources parlant d'une légère odeur de Hitman dans sa gestion de la liberté d'action.