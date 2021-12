[Rumeur] L'Antarctique comme cadre de Bioshock 4 [Rumeur] L'Antarctique comme cadre de Bioshock 4

Les rumeurs s'enchaînent autour du quatrième Bioshock à venir (officiellement) et sans démentir les récents bruits de couloirs montrant une ville scindée en deux verticalement (l'une à la surface, l'autre sous terre), les sources réputées fiables de VGC sont venues apporter de nouveaux éléments :



- La ville de Bioshock 4 se nommerait Borealis.

- Se situerait en Antarctique dans les années 60.

- Beaucoup de liens narratifs avec les 3 précédents jeux



Et en bonus, la volonté d'un lancement pour 2022, ce qui donne un certain espoir là encore d'avoir des nouvelles durant les Game Awards, peut-être de nouveau avec un simple trailer CGI, mais il faut avouer que ceux de la franchise ont toujours mis l'eau à la bouche.