Cyberpunk 2077 : pour CDPR, l'heure n'est pas encore à penser au Game Pass

Petit article tardif pour indiquer que peu après ses résultats financiers, et une volonté toujours aussi importante de rester indépendant (donc de n'être racheté par PERSONNE), CD Projekt RED a évoqué quelques points concernant ses deux franchises.Voici donc :- Reporté une première fois, les upgrades New Gen deetsont « en bonne voie » pour arriver dans les temps.- Celle dedevrait donc bien arriver au premier trimestre 2022, avec upgrade gratuite pour les concernés, et version boîte sur PlayStation 5 et Xbox Series.- Celle deattendra le printemps 2022, là encore avec upgrade gratuite et nouvelle version boîte sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Rappelons que cette réédition inclura du contenu bonus en rapport avec la série Netflix.- CD Projekt compte toujours introduire des éléments multijoueurs dans ses deux franchises, mais « pas à pas », « étape par étape », dans tous les cas sans jamais trahir l'ADN solo qui a porté l'entreprise jusqu'à présent.- Enfin, le PDG indique qu'il est « encore trop tôt » pour voirdans le service Game Pass, estimant que tout est une question de cycle d'un point de vue commercial.Pour le dernier point, on comprend que Microsoft n'a pas grand d'intérêt à faire une grosse pub pour son service avec un jeu bradé à 10-15 balles pendant le Black Friday, et de l'autre, CDPR aura davantage le plaisir à proposer le titre sur ce type de service… juste avant l'arrivée de la première extension payante.