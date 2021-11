Sans surprise, Square Enix est insatisfait des ventes de NEO : The World Ends With You

On s'y attendait vu l'absence remarquée du jeu dans les différentes charts, et ce malgré un bon accueil de la presse et des joueurs s'y étant intéressés :est passé inaperçu et Square Enix indique déjà que les ventes sont en-deça des prévisions internes.L'éditeur voulait y croire, ce qui était déjà surprenant après le flop sur DS, et même chose pour le remaster Switch, mais les fans vont devoir se faire à l'idée qu'il n'y aura probablement pas de troisième tentative.