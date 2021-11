Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball Xenoverse 2 dépassent chacun les 8 millions

On ne pensait pas voir un tel succès pour l'un comme pour l'autre : Bandai Namco annonce quecommeont tout deux dépassé le cap des 8 millions d'unités écoulées, fêtant cela avec deux events.- Un Raid spécial contre Jiren (FP) du 12 au 18 novembre pour remporter un badge Satan et plusieurs médailles (80).- Jouables gratuitement du 12 au 20 novembre : Bardock, Broly, Zamasu Fusionné, Gogeta SSB- Jouables gratuitement du 20 au 28 novembre : Base Goku, Base Vegeta, Cooler, C17- Jouables gratuitement du 28 au 7 décembre : Jiren, Videl, Goku GT, Janemba, Gogeta SSB, Broly DBSA noter que le communiqué sous-entend que les events et le suivi en terme de contenu n'est pas suivi pourDe là à y voir une Saison 4…