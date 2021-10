Selon Snoop Dog, Dr Dre travaillerait sur de nouveaux morceaux pour ''le GTA qui va sortir'' Selon Snoop Dog, Dr Dre travaillerait sur de nouveaux morceaux pour ''le GTA qui va sortir''

Faisant totalement fi du moindre contrat de confidentialité, Snoop Dog a révélé dans le cadre d'une interview à « Rolling Stone » que son grand confrère de longue date, Dr Dre donc, travaillerait sur de nouveaux morceaux destinés directement « au jeu GTA qui va sortir ».



Et là, c'est un peu l'interrogation générale car si l'on ne remet pas aux questions les propos de la figure légendaire du rap US, il faut tout de même savoir de quel Grand Theft Auto on parle :



- Des morceaux inédits pour GTA Trilogy – Definitive Edition ?

- Même chose pour le (re)remaster de GTA V ?

- Une MAJ pour GTA Online ?

- L'espoir GTA VI ?



Ni le concerné, ni Dr Dre et encore moins Rockstar n'ont évidemment souhaité apporter de précisions.