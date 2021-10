Konami : les petits développeurs invités à ressusciter d'anciennes licences Konami : les petits développeurs invités à ressusciter d'anciennes licences

Décidément, ça semble bouger dans le bon sens chez Konami. Après de fortes rumeurs évoquant le grand retour de franchises comme Castlevania, Silent Hill et Metal Gear Solid, voilà que l'éditeur souhaite rallumer les projecteurs vers des licences disparues grâce au soutien de petits développeurs indépendants, invités à exploiter des licences comme Gradius, Goemon, Twin Bee ou encore Star Soldier (80 titres au final) avec pour ainsi dire « sujet libre » : suite, remake, suite spirituelle, réadaptation avec de nouvelles mécaniques…



Qu'importe, l'essentiel étant que la qualité soit au rendez-vous dans le cadre d'un concours qui vient de débuter et qui s'achèvera début 2022, avec plusieurs prix à gratter mais aussi et surtout le plus important : la possibilité de voir les meilleurs du lot être commercialisés grâce à un petit fond (l'équivalent de 270.000$) en plus d'une aide apporter par l'éditeur sur la production, la supervision, la localisation et bien entendu tout ce qui touche au marketing.



L'idée de laisser des intéressés tiers s'attarder sur des licences oubliées ne date pas d'hier : SEGA en profite constamment avec par exemple Streets of Rage et House of the Dead (pour ne citer qu'eux), ou encore Square Enix dans une bien moindre mesure avec Fear Effect (dont on n'a d'ailleurs plus de nouvelles du fameux remake).