[Rumeur] GTA Trilogy HD pour novembre

Toujours non annoncé mais objet de nombreuses rumeurs, et encore récemment une validation par l'organisme de classification coréen, le remaster de la trilogie Grand Theft Auto prend forme en attendant l'officialisation avec désormais la certitude par les sources de Kotaku que cela débarquera en novembre, normalement uniquement sur consoles (PS5, PS4, SX, One et Switch) et plus tard sur PC et mobiles.



Vu à quel point ça ratisse large coté supports, on s'attend à une remasterisation HD assez classique pour les trois perles de l'époque 128 bits, et on attend maintenant que Rockstar se décide à officialiser tout cela.