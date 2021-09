En attendant l'annonce, la Castlevania Advance Collection aurait droit à son petit bonus En attendant l'annonce, la Castlevania Advance Collection aurait droit à son petit bonus

L'annonce tombera probablement incessamment sous peu, donc peut-être durant le Nintendo Direct de ce soir, mais c'est l'organisme de classification taïwanais qui vient couper l'herbe sous le pied de Konami en balançant tout ce qu'il y a à savoir de la Castlevania Advance Collection, qui serait donc encore plus complète qu'attendue :



- Circle of the Moon (2001)

- Harmony of Dissonance (2002)

- Aria of Sorrow (2003)

- Vampire's Kiss (1996, remake Snes de Rondo of Blood)



En outre, la compilation sortirait bien sur PC/PS4/One/Switch, avec une habituelle mécanique de rewind et autres aides pour éviter de faire rager les moins courageux.