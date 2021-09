Tales of Arise s'offre un démarrage record

Une pause fait toujours du bien, surtout quand l'ambition est là pour relancer une franchise (et la qualité avec) : Bandai Namco annonce queeffectue le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise avec un million d'unités distribués en seulement quelques jours, ce chiffre incluant les ventes dématérialisés.Bon, on va quand même dire que ce record n'était pas si difficile à atteindre entre le coup des cinq supports et le lancement mondial, mais si le bouche-à-oreille fait son effet en plus des promotions au fil du temps, ce nouveau départ a largement les épaules pour tenter d'approcher voire de dépasser l'épisode le plus vendu, soitet ses 2,8 millions (en cumulant les ventes de la Definitive Edition).