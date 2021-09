Tales of : Y.Tomizawa souhaite répondre aux demandes de remakes et remasters Tales of : Y.Tomizawa souhaite répondre aux demandes de remakes et remasters

Dans les derniers instants qui précèdent le lancement de Tales of Arise (demain), 4Gamer.net livre une interview de Yûsuke Tomizawa et son équipe, montrant de nouveau toute l'intention de relancer pleinement la franchise sur ce marché, qualifiée de « marque » avec tout ce qui va avec.



Ce terme est expressément souligné par le producteur qui compte bien indiquer que la série ne pourra pas rester dans l'ombre entre deux épisodes canoniques, surtout quand il fut dit officiellement que Tales of Arise était « complet » dans sa narration et ne proposera aucun DLC ou extension qui apportera de nouvelles choses sur l'histoire. Et vu qu'on ne sait évidemment pas quand le prochain épisode principal sortira, il faut maintenir la cadence, d'où la récente annonce de Tales of Luminaria sur mobile, le genre de titre qui selon Tomizawa est idéal pour être exploité sur la longueur.



Mais c'est bien les consoles qui reste au cœur de l'objectif de Bandai Namco et l'homme indique clairement « sans donner de détails à ce stade », qu'il est envisagé de répondre aux demandes de remakes et remasters d'anciens épisodes, avec déjà en vue quelque chose de lourd pour les 30 ans de la « marque » (en 2025).



D'ici-là, souhaitons le meilleur pour Tales of Arise coté ventes.