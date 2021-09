13 Sentinels passe les 200.000 au Japon

Vanillaware aura eu un mal fou à accoucher de(séparant de six ans ce projet de) mais Atlus continue d'en vanter les mérites en annonçant que le titre a dépassé le cap des 200.000 unités vendues au Japon, soit plus ou moins la moitié du score mondialement (400.000 au dernier rapport datant de mars).De fait, le jeu passe de nouveau en promotion sur le PS Store local et on espère maintenant que la partie Atlus du TGS (1er octobre) servira à dresser un nouveau mot sur le prochain chantier du studio, officialisé il y a deux ans et demi sans aucune nouvelle depuis. Pas grave, on a pris l'habitude de patienter.