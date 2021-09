Eurogamer : la Game Boy (et GBC) en approche pour le service Nintendo Switch Online Eurogamer : la Game Boy (et GBC) en approche pour le service Nintendo Switch Online

Cela fait déjà un certain moment que Nintendo creuse les fonds de tiroirs coté NES & SNES pour son service Nintendo Switch Online et l'heure semble être au renouvellement à en croire les sources sérieuses d'Eurogamer qui, malheureusement, ne font pas encore état de la N64, mais plutôt de la Game Boy & Game Boy Color.



Cela fera toujours un peu de neuf (façon de parler) mais on notera que les mêmes sources indiquent que d'autres supports rétro sont envisagés par Nintendo, sans savoir encore lesquels.