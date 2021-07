Charts UK : Zelda Skyward Sword HD fait plus ou moins autant qu'à l'époque Wii Charts UK : Zelda Skyward Sword HD fait plus ou moins autant qu'à l'époque Wii

Nouveau rapport venu du Royaume-Uni et apprenez avec grande surprise que le « miracle Switch » n'a pas eu lieu avec The Legend of Zelda : Skyward Sword HD même si ce terme vaut généralement pour les titres venus de la Wii U.



Car Skyward Sword était un jeu Wii, sur une machine avec un parc disons « très élevé » au moment de la sortie, et dans le meilleur contexte de l'année pour Nintendo (noël). De fait, cette version HD démarre moins bien mais de seulement 9 %, sachant néanmoins que contrairement à la Wii, la Switch a également une part de dématérialisé qui n'est ici pas spécifiée.



Notons enfin que F1 2021 démarre 30 % moins bien que le précédent, avec 34 % pour la PS4, 32 % pour la PS5, et enfin 34 % pour la marque Xbox (la même boîte inclus les deux versions).



1. The Legend of Zelda : Skyward Sword HD (NEW)

2. F1 2021 (NEW)

3. FIFA 21 (-1)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

5. Animal Crossing : New Horizons (+1)

6. Minecraft Switch (+1)

7. Super Mario 3D World (+4)

8. Grand Theft Auto V (+1)

9. Mario Golf : Super Rush (-5)

10. Ratchet & Clank : Rift Apart (-9)