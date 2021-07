The Coalition : un premier visuel teaser de leur démo technique sous Unreal Engine 5 The Coalition : un premier visuel teaser de leur démo technique sous Unreal Engine 5

C'est le 20 juillet que nous découvrirons une nouvelle vidéo technique de l'Unreal Engine 5, cette fois spécialement conçue par les spécialistes de The Coalition, et directement sur Xbox Series X.



En attendant, on grignote avec ce simple visuel teaser de cette démo baptisée « Alpha Point » où l'on va finir par comprendre que le rendu de la roche et des effets de lumière seront parmi les grands atouts de ce moteur, qui sera évidemment utilisé par ce studio aussi bien pour son petit projet dont on ne sait encore rien que pour le futur Gears, et on sait déjà qu'il en sera de même chez les Xbox Game Studios avec Ninja Theory pour Senua's Saga : Hellblade 2.