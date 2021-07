DanGanRonPa Decadence : la date de sortie

arrivera bien cette année sur Switch, avec donc une sortie annoncée pour le 4 novembre au Japon, puis le 3 décembre en Europe comme aux USA. 60€ la compilation dans son édition standard, et 100 boules pour les fans qui craqueront pour l'édition collector qui ajoutera une mini-OST, une boîte en métal, 3 impressions lenticulaires et une affiche en tissu.Une compilation qui proposera la totale (hors spin-off), donc trois épisodes ainsi que l'inédit, jeu narratif tiré du jeu de société. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est qu'avec un nouvel éditeur à la barre (Numskull Games, et non NIS America), la traduction FR depassera à la trappe et l'intégralité des jeux seront donc en anglais, avec doublage JP/US.