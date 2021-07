[Rumeur] Vers un reboot de Quake (avec solo) [Rumeur] Vers un reboot de Quake (avec solo)

Co-fondateur de XboxEra, l'insider Shpeshal_Nick a déjà plusieurs bons coups dont il y a encore trois semaines la révélation de l'extension Ghost of Ikishima, confirmée depuis par Sony via l'officialisation de Ghost of Tsushima : Director's Cut sur PS5/PS4.



Les oreilles se montrent donc de plus en plus attentives devant ses propos, et justement, lors d'un récent podcast, l'homme a déclaré que Bethesda plancherait au grand retour d'une de ses licences phares qui n'est donc pas Doom ni Wolfenstein, mais tout simplement Quake.



Disparu des consoles depuis la génération PS360 et rapidement revenu sur PC entre deux avec le discret Quake Champions, la licence aurait donc droit à une véritable résurrection avec :



- Un véritable reboot façon Wolfenstein

- Présence d'un mode solo en plus du multijoueur

- Le personnage principal serait une femme

- PC à coup sûr, et probablement exclusif Xbox pour ce qui est des consoles



On imagine que id software sera aux commandes, l'occasion de laisser une petite pause à la série Doom, quand bien même le suivi de Doom Eternal est encore en cours.