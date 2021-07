La franchise Persona dépasse les 15 millions La franchise Persona dépasse les 15 millions

La franchise Persona vient de franchir un nouveau cap en dépassant la barre des 15 millions de ventes à travers le monde, soit environ 2 millions de plus depuis le dernier recensement en mars 2020 (l'époque du premier confinement, vous vous souvenez ?).



Et encore aujourd'hui, Persona 5 reste le poids lourd de ce constat en représentant à lui seul plus d'un tiers de ce bilan :



- Persona 5 : plus de 3 millions

- Persona 5 Royal : 1,8 million

- Persona 5 Strikers : 1,3 million



On ajoutera à cela que Persona 4 Golden a tapé les 900.000 sur Steam (donc 2,4 millions pour cet épisode en cumulant avec la version Vita) et on continue de se demander pourquoi les autres consoles attendent encore ce portage.