Insomniac veut aussi retourner vers le multi

Après avoir livré deux projets PlayStation 5 (dont un cross-gen certes) en seulement 7 mois, Insomniac Games ne se repose pas sur ses lauriers et lance une nouvelle vague de recrutement pour un projet multijoueur, ce qui peut à la fois surprendre car le studio n'a pas touché à cet aspect depuis déjà 7 ans, mais moins lorsqu'on revient en arrière sur leur CV entre Sunset Overdrive, la franchise Resistance et les multiples spin-off de Ratchet & Clank.



Maintenant on peut laisser chacun spéculer sur l'identité du projet (si tant est que ce ne soit pas tout simplement une nouvelle IP) mais cela ajoute encore une pièce dans la nouvelle politique de Sony qui, avant tout basé sur les expériences narratives & solo sur la précédente génération, commence à aborder sérieusement cette tendance : récemment la partie multi de Ghost of Tsushima, le mystérieux projet de Naughty Dog, le deal avec Firewalk Studios pour une nouvelle IP là encore multi sans oublier les rumeurs sur le deuxième chantier de Guerilla, eux qui justement voulaient déjà intégrer de la coop dans le premier Horizon.