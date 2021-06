Japan Studio devient comme prévu la Team Asobi

Encore une confirmation qui ne laissait aucun doute vu les nombreux bruits de couloirs, comme attendu, Sony Japan Studio n'existera plus jamais par ce nom et devient officiellement la « Team Asobi ».Entre les nombreux flops des équipes d'origine, à contrario des grandissants succès d'estime (ne serait-ce qu'en terme d'image) pour la team de Nicolas Doucet après l'excellentet plus récemmenten jeu de lancement de la PS5, Sony a fait donc son choix pour accorder pleine confiance au réalisateur français, qui continuera néanmoins d'œuvrer à quelques tentatives de deals avec des développeurs externes japonais comme le faisant Japan Studio en son temps.Quant au prochain jeu de l'équipe, l'inconnu demeure puisque rien n'a filtré hormis un travail sur « une franchise tout public à l'attrait mondial », ce qui correspond toujours à la petite mascotte qui aimerait bien un jour avoir un titre de plus grande ampleur… ou pourquoi pas tout simplement unpour nourrir le futur casque VR de Sony.