Japon : le boost Switch de la Golden Week

La semaine dernière, pas de charts venus du Japon et pour cause : le rapport du 26 avril au 2 mai incluait le début de la Golden Week, donc période annuelle de férié sur ce territoire.De fait, en attendant un rapport plus complet en fin de semaine, c'est seulement maintenant que quelques bribes nous parviennent où l'on remarquera comme chaque année maintenant que c'est Nintendo qui profite le plus, avec un boost des ventes sur certains jeux et une Switch de très loin au sommet (encore mieux qu'en 2020).Software (tous les jeux ne sont pas inclus) :: 147.742 (NEW): 102.952 (2.073.323): 27.096 (701.758): 25.601 (134.439): 8.693 (NEW): 6.573 (NEW)