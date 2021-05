Mass Effect : Legendary Edition n'échappera pas à un (gros) patch Day One

On a beau parler d'une « compilations remasters » malgré le gros taf effectué sur le premier épisode,n'échappera pas pour autant à l'habituel patch Day One susceptible de faire pleurer les petites connexions : la MAJ 1.1 est déjà présente sur les serveurs PlayStation et ça pèse quand même 11,8Go.Et à l'intérieur :- Amélioration des performances- Amélioration du frame-rate- Amélioration de l'occlusion ambiante- Amélioration de l'éclairage- Plusieurs correctifs (bugs, freeze…)Bref, il faudra y passer pour découvrir les aventures de Shepard dans les meilleures conditions, et ce dès ce 14 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.