Xbox : les F2P enfin jouables sans abo GOLD Xbox : les F2P enfin jouables sans abo GOLD

C'était promis par Microsoft et surtout attendu depuis de très longues années, surtout face à la concurrence qui a toujours adopté une politique plus généreuse, mais c'est enfin officiel et effectif : les nombreux free-to-play des Stores Xbox Series et Xbox One ne nécessitent désormais plus d'abonnement Xbox Live GOLD.



Cela inclus donc une cinquantaine de titres dont des morceaux ultra populaires qu'on n'a plus besoin de présenter comme Fortnite, Rocket League, Call of Duty : Warzone, Destiny 2 et autres...