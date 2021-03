L'Astro City Mini confirmée en Europe L'Astro City Mini confirmée en Europe

C'est signé : l'Astro City Mini arrivera bien chez les européens qui n'auront pas longtemps à attendre après les USA (26 mai) puisqu'il suffira d'attendre jusqu'au 28 mai pour pouvoir chopper la petite console rétro exclusivement via Just For Games, et pour un prix de 159,99€.



On retrouvera dans cette réplique (1:6) les mêmes 37 jeux que sur les autres territoires, jouables indépendamment avec son écran 3.9'' en 480x800, ou via les différents pads visibles ci-dessous, dont l'un en édition limitée chez Segatoys.com.



La liste des jeux :



- Alex Kidd : The Lost Stars

- Alien Storm

- Alien Syndrome

- Altered Beast

- Arabian Fight

- Bonanza Bros

- Columns

- Columns II

- Cotton

- Crack Down

- Cyber Police

- Dark Edge

- Dot Race

- Fantasy Zone

- Flicky

- Gain Ground

- Golden Axe

- Golden Axe : Revenge of Death Adder

- My Hero

- Puyo Puyo

- Puyo Puyo 2

- Puzzle & Action : Ichidant-R

- Puzzle & Action : Tant-R

- Rad Mobile

- Quartet 2

- Scramble Spirits

- Sega Ninja

- Shadow Dancer

- Shinobi

- Sonic Boom

- Space Harrier

- Stack Columns

- Thunder Force AC

- Virtua Fighter

- Wonder Boy

- Wonder Boy in Monster Land

- Wonder Boy III : Monster Lair