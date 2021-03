Xbox : les F2P sans Gold, c'est pour bientôt Xbox : les F2P sans Gold, c'est pour bientôt

On se posait encore la question il y a quelques jours et c'est donc pour très bientôt que Microsoft tiendra sa promesse de laisser les joueurs Xbox pratiquer le online sur les free-to-play sans avoir besoin d'abonnement (chose effective depuis toujours chez Sony et Nintendo) puisque la fonction est actuellement en cours de déploiement pour les membres Insiders afin de tester la chose, en vue ensuite d'une disponibilité pour tous.



Notons qu'il en sera également de même pour les fonctions de Groupe et de Party Chat.