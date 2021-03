FFVII Remake : le DLC Yuffie sera le seul et unique contenu supplémentaire avant la ''Partie 2'' FFVII Remake : le DLC Yuffie sera le seul et unique contenu supplémentaire avant la ''Partie 2''

Tetsuya Nomura a accordé une énième interview au magazine Famitsu pour revenir sur les différentes annonces autour de Final Fantasy VII, soit trois « nouveaux projets » en attendant la suite du programme. Voici donc.



Concernant Final Fantasy VII Intergrade :



- Encore une fois, seule Yuffie sera jouable.

- Ce DLC sera l'occasion d'apporter de nouvelles matérias et invocations.

- Au départ, le but était de faire uniquement une upgrade PS5 de FFVII Remake mais l'apport d'un DLC a permis à l'équipe de commencer à maîtriser le hardware de la machine en attendant la suite.

- D'ailleurs, il n'y aura pas d'autres DLC ou contenu supplémentaire à l'avenir : le focus est désormais fait sur la « Partie 2 ».



Concernant Final Fantasy VII : Ever Crisis (le « demake » Chibi mobile) :



- Ce sera un pur F2P : tous les chapitres seront gratuits.

- La monétisation tournera du coté des armes avec un système de gacha.

- Le jeu sera scindé en 10 chapitres.

- Abordera des éléments inédits comme l'histoire du Premier Soldat.



Concernant Final Fantasy VII : The First Soldier (le battle royale mobile) :



- A été créé pour toucher un public qui ne connaît pas la franchise.

- Proposera un système de jobs



Rappelons que Final Fantasy VII : Intergrade sortira le 10 juin sur PlayStation 5 et que nous devrions en voir davantage le 21 mars lors d'un petit live japonais (aux cotés de Resident Evil Village).