Xbox : la MAJ du navigateur Edge intègre aussi une compatibilité avec GeForceNow

Les barrières s'effondrent les unes après les autres pour ouvrir des portes dont on ne soupçonnait même pas l'existence il y a encore peu. Car il y a quelques jours, nous vous évoquions le fait que la MAJ du navigateur Edge sur Xbox (uniquement pour les membres Insiders pour le moment) permettait d'accéder au service Stadia aussi bien sur Xbox Series que sur Xbox One. Mais ce n'est pas tout.



Car la MAJ en question vient également d'ouvrir une compatibilité avec GeForceNow, ce service permettant de jouer en Cloud à certains titres préalablement achetés sur d'autres Store (Steam, uPlay, GOG et l'Epic Games Store), accessible en 720p de manière limitée, ou en 1080p sous une offre payante, intégrant le Ray Tracing.



Et donc du coup, c'est désormais accessible sur Xbox de manière certes un peu bourrine (la compatibilité clavier/souris sur le navigateur n'est pas totalement optimale) mais oui, vous pouvez maintenant jouer depuis une Xbox à une version mieux optimisée avec Ray Tracing de Cyberpunk 2077 ou Shadow of the Tomb Raider, et OUI, vous pouvez techniquement jouer à Death Stranding avec une des consoles de Microsoft. Le progrès. Si vous avez une bonne connexion.