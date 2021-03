Sony : les films à l'achat ou en location vont cette année disparaître du PlayStation Store Sony : les films à l'achat ou en location vont cette année disparaître du PlayStation Store

Les temps changent et les mœurs de consommation évoluent naturellement. Sony l'avait déjà constaté avec sa PS3 en découvrant que (contrairement à la PS2 et son lecteur DVD), le lecteur Blu-Ray n'était pas un argument majeur face à un public cinéphile qui commençait à bouffer VOD, et c'est finalement avec ce même constat que le constructeur s'aperçoit à notre époque que la VOD devient de plus en plus minoritaire dans l'industrie.



De fait, plutôt que de perdre son temps et histoire de faire respirer un peu les menus du PlayStation Store, Sony Interactive Entertainment annonce officiellement que tous les films et séries TV (à l'achat comme en location) disparaîtront de sa plate-forme numérique à compter du 31 août. Vous pourrez évidemment re-télécharger les films déjà achetés.



Ne restera donc que les services à abonnement, donc Netflix, Amazon Prime, Disney+ & co.