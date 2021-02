Un nouveau boost permet à NieR Automata de dépasser les 5,5 millions de ventes Un nouveau boost permet à NieR Automata de dépasser les 5,5 millions de ventes

Probablement pour des raisons de promos massives et peut-être par impatience en attendant NieR Replicant, la success-story NieR Automata vient de s'offrir un boost inattendu, atteignant les 5,5 millions de ventes depuis ses débuts il y a tout juste 4 ans.



Pour se rendre compte de la portée du boost en question, sachez donc que le titre a donc fait 500.000 ventes en deux mois (depuis le rapport de fin décembre), alors qu'il n'en avait fait que 150.000 entre septembre et décembre dernier.



Les félicitations s'imposent, et on aimerait bien d'ailleurs que Square Enix fasse de même avec ses autres projets, genre au hasard Final Fantasy VII Remake qui n'a plus eu droit à une MAJ de ses ventes depuis août dernier (5 millions).