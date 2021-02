PlayStation Studios confirme officiellement MLB The Show 21 sur supports PlayStation et Xbox

Comme attendu et probablement parce que la MLB l'a exigé à Sony dans l'accord de renouvellement des droits, PlayStation Studios va donc s'affairer à sortirsur des supports autres que estampillés Sony puisque le titre est annoncé pour le 20 avril 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series mais aussi sur PlayStation 4 et Xbox One, le tout en cross-play. Quel monde hein.Notez que la taxe Next-Gen sera soigneusement respectée (69,99€ sur old-gen, 79,99€ sur les nouvelles) et que contrairement aux sous-entendus possibles, aucune version Switch ne semble à l'horizon.