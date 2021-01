Biomutant a enfin une date de sortie

On pourra dire qu'il nous aura fait attendre bien longtemps mais c'est bon, lede THQ Nordic a ENFIN une date de sortie : le 25 mai 2021, ce qui on le remarque n'est pas bien éloigné de la dernière annonce d'une date (celle dedonc).A noter que malgré l'attente et les nombreux reports, le titre reste uniquement prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et ne reste désormais plus qu'à patienter jusqu'à une présentation neuve, en croisant les doigts pour des améliorations d'ordre technique (genre frame-rate).